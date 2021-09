Lange galt Melis Sekmen von den Grünen in Mannheim als Favoritin für das Direktmandat. Doch es hat nicht geklappt. Nach Berlin geht es nun eben auf anderem Weg. Was fühlt die Kandidatin, die nun über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag einzieht? „Ich freue mich sehr“, sagt sie am Montag. Enttäuschung lässt sie nicht durchblicken. Sie schaut demonstrativ nach vorn, gibt sich betont

...