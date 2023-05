MeinMorgen-Tour trifft auf der „art“ auf Fuchs

Bei der MeinMorgen-Tour zur „art Karlsruhe“ haben 40 Leserinnen und Lesern am Freitagvormittag mehrere Künstlerpersönlichkeiten getroffen. Zum einen erfuhren sie einiges über das Künstlerleben des Mannheimer Unternehmers Manfred Fuchs (M.), der durch die Galerie Prince House von Johann Schulz-Sobez bei der 20. Ausgabe der Kunstmesse vertreten ist. Fuchs sprach dabei im Interview mit „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz (r.) und „MM“-Feuilletonchef Stefan M. Dettlinger über sein Doppelleben als Unternehmer und Maler und beantwortete bereitwillig auch Fragen der Gäste. In Halle 4 erklärte im Anschluss daran dann der Maler Andreas Scholz am Stand der Brouwer Edition von Reiner Brouwer, warum er nur sonnige und helle Bilder male. „Ich bin ein Frühlingsmaler“, so Scholz, „Herbst- und Winterbilder können andere machen.“ Die „art“ geht noch bis Sonntag, 7. Mai. dms

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1