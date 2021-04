Meilenstein: 100.000ste Impfung in Mannheim

Im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände hat Yücel Karan aus Käfertal am Dienstag mit seiner Zweitimpfung die 100.000 Impfung erhalten.

Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen in der Maimartkhalle als auch die der mobilen Impfteams. Aktuell erhalten bis zu 2 000 Menschen täglich das schützende Serum. Seinen Termin hat der 1941 geborene Mannheimer Karan ganz einfach über einen Brief der Stadt vereinbart. Dafür ist in dem Schreiben eine spezielle Telefonnummer sowie eine nur für den Impfberechtigten gültige Seriennummer angegeben. Das städtische Schreiben ergänzt die zentrale Terminvergabe über die 116 117 und www.impfterminservice.de.

„Die 100.000ste Impfung in Mannheim ist ein wichtiger Meilenstein“, bekräftigt Oberbürgermeister Peter Kurz in einer Pressemitteilung. „Alle Bürgerinnen und Bürger, die aktuell impfberechtigt sind, sollten dieses Angebot unbedingt wahrnehmen. Impfen ist unsere Chance, die Pandemie wirksam zu bekämpfen und uns unseren Alltag, wie wir ihn vor Corona gewohnt waren, zurückzuholen“, appelliert Kurz, der sich auch bei Ärztinnen, Mitarbeitenden, Helfern und der Leitung des Impfzentrums bedankt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Karan nun die 100.000ste Impfung erreicht haben. In den vergangenen Wochen konnte das Impfzentrum die Zahl der Impfungen kontinuierlich steigern“, betont Nicole Tettweiler, Leiterin des Mannheimer Impfzentrums. „Die Termine richten sich dabei nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Seit letzter Woche sind wir im Zwei-Schicht-Betrieb und impfen täglich von acht bis 20 Uhr“, so Florian Schwöbel, stellvertretender medizinischer Leiter des Impfzentrums.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden bis Dienstag, 16 Uhr, insgesamt 101 weitere nachgewiesenene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut dem offiziellen Landeswert nun bei 202,2. Bleibt das in den nächsten zwei folgenden Tagen so, müssen Schulen und Kitas erneut schließen. Das Gesundheitsamt meldet zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine über 70 alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Das Versenden von Schreiben an alle Mannheimer des Geburtsjahrgangs 1945 ist laut Stadt abgeschlossen. Sie werden gebeten, den Briefeingang zu beachten. lia