Mehrfach überschlagen

Ein 58-jähriger und seine 61 Jahre alte Mitfahrerin sind am Sonntagmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger war mit seinem Nissan kurz nach 15 Uhr auf der Helmholtzstraße unterwegs und wollte nach links in die Inselstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von der Inselstraße in Richtung Industriestraße fahrenden Hyundai und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Hyundai überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls mehrfach. Sowohl der 58-jährige Fahrer des Hyundai sowie seine 61-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro. pol/abo

