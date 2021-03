Bei einer umfangreichen Kontrolle im Rahmen des Sicherheitskonzepts „Sichere Neckarstadt“ hat die Polizei am Donnerstagvormittag 39 Personen in der Neckarstadt-West und im Jungbusch kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden während der fünfstündigen Kontrolle ein bestehender Haftbefehl vollstreckt, in je zwei Fällen besteht der Verdacht auf Scheinselbstständigkeit sowie Verstoß gegen die Anmeldung von Gewerken, drei Mal waren ausländische Arbeitskräfte nicht angemeldet und in je einem Fall wurde Arbeitsentgelt vorenthalten, gegen den Mindestlohn verstoßen sowie die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug wegen erheblicher Mängel stillgelegt. Das Mannheimer Präsidium wurde von der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Karlsruhe unterstützt. pol/cs