Mannheim. Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in einem Autohaus in Mannheim mehrere Reifen und Felgen entwendet. In der Nacht auf Dienstag montierten die Täter das Diebesgut im Wert von 27.000 Euro von den Autos ab, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Einbrecher waren zuvor auf bisher unbekannte Weise über einen Maschendrahtzaun auf das Gelände des Autohauses im Hemsbacher Weg im Stadtteil Käfertal gelangt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/718490 bei der Polizei.