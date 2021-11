Mannheim. Eine Kabeltrommel mit mehreren hundert Meter Kupferkabel haben Unbekannt am Montag aus einer Tiefgarage in der Heinrich-von-Stephan-Straße entwendet. Nach Angaben der Polizei hatte das Kabel einen Wert von fast 8000 Euro und war in einer Tiefgarage unter einer dortigen Baustelle gelagert. Zeugen die im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.

