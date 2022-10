Mehrere Hundert Menschen demonstrieren in Mannheim gegen den Krieg in der Ukraine

Mannheim. Mehrere Hundert Menschen haben am Freitagnachmittag in Mannheim erneut gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Während die Polizei auf Nachfrage von 250 Menschen sprach, geht der Veranstalter im Gespräch mit dieser Redaktion in der Spitze von bis zu 600 Menschen aus, die vom Paradeplatz über die Kunststraße und die Planken zum Marktplatz gelaufen sind. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei friedlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ukraine-Krieg "Niemals vergessen": 350 Menschen demonstrieren in Mannheim gegen Krieg in der Ukraine Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Krieg in der Ukraine Stadt reagiert mit Wichernhaus auf steigende Flüchtlingszahlen aus der Ukraine Mehr erfahren

"Es ist nicht die Entscheidung der Ukrainer, nach Deutschland zu kommen"

"Wir haben Deutschland für die bisher geleistete Unterstützung für die Ukraine gedankt", erklärt Niko Kern vom veranstaltenden Bündnis "Arena of Goodness" dieser Redaktion. Die Demonstrierenden haben zeigen wollen, dass man auf der einen Seite politische Diskussionen rund um den Krieg nachvollziehen könne, auf der anderen Seite Verbreitung von russischer Propaganda aber nicht tolerieren dürfe. "Es gibt Medien, die auch in Deutschland immer häufiger russische Propaganda verbreiten", kritisiert Kern. "Es ist nicht die Entscheidung der Ukrainer, nach Deutschland zu kommen", erklärt er. "Viele wollen wieder nach Hause, aber sie haben kein Zuhause mehr, weil Russland unser Land zerstört."

Die nach eigenen Angaben gemeinnützige Organisation „Arena of Goodness“ helfe vor allem Kindern, die im Krieg ihre Eltern verloren haben, erklärte Veranstalter Niko Kern bei einer Kundgebung in der vergangenen Woche. Demonstrationen sollen demnach für Spenden sorgen, vor allem aber sollen sie den Krieg im kollektiven Bewusstsein halten. "Arena of Goodness" kündigt weitere Kundgebungen an.