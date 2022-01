Mehrere hochwertige Elektrogeräte aus Auto entwendet

Mannheim. Unbekannte haben in Mannheim mehrere hochwertige Elektrogeräte aus einem Auto entwendet. Dazu hatten der oder die Täter zunächst auf unbekannte Weise den Kofferraum eines auf dem Parkplatz des Nationaltheaters (NTM) abgestellten Pkw geöffnet, teilte die Polizei am Freitag mit. Daraus wurden zwei Notebooks der Marken Huawei und Apple, mehrere Kopfhörer, eine Tastatur, einen Tablet-PC sowie weitere hochwertige Büroutensilien erbeutet. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.

Der Vorfall in der Mozartstraße in der Mannheimer Oststadt hatte sich am Donnerstagabend zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr ereignet. Am selben Tag seien laut Polizei in den Stadtteilen Rheinau, Gartenstadt und Innenstadt weitere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl am NTM bestehe, werde geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-3310 entgegen.