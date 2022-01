Mehrere Hausfassaden auf dem Lindenhof mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang Unbekannte mehrere Hausfassaden im Mannheimer Stadtteil Lindenhof mit roter Farbe beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurden in der Rheindammstraße, Steubenstraße, Meeräckerstraße, Meerwiesenstraße und in der Meerfeldstraße an rund zehn Fassaden Schriftzüge angebracht. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/833970 bei der Polizei zu melden.

