Mehrere Einbrüche von Samstag auf Sonntag im Mannheimer Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Mannheim. Mehrere Einbrüche im Mannheimer Stadtgebiet hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu vermelden. Wie die Beamten mitteilten, gelangten im Zeitraum zwischen 19 und 10 Uhr bislang Unbekannte in das Innere einer Apotheke in der Sandhofer Straße, indem sie mit einem Glasschneider ein Loch in die Schaufensterscheibe schnitten. Aus der Kasse der Apotheke stahlen die Unbekannten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden am Schaufenster liegt bei 500 Euro.

In der gleichen Nacht, zwischen 23 und 4 Uhr, ebenfalls in der Sandhofer Straße, entwendeten Unbekannte aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einen Rucksack. Hierzu behalfen sich die Unbekannten eines Tisches im Außenbereich, um an das Küchenfenster der Wohnung zu gelangen. Der am Fenster abgestellte Rucksack, der Kleidung und einen Geldbeutel beinhaltete, wurde schließlich gestohlen.

Einbruch auf Firmengelände

Unberechtigten Zugang verschafften sich unbekannte Täter außerdem auf ein Firmengelände in der Walter-Bothe-Straße. Die Täter kletterten über den Zaun des Betriebsgeländes und stießen ein Fenster des Fabrikgebäudes auf. Danach kletterten die Unbekannten in das Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Ein Sachschaden entstand nicht.

Inwiefern die Taten zusammenhängen, ist nach Angaben der Polizei Teil der derzeitigen Ermittlungen. Hierzu wurde auch die zentrale Kriminaltechnik zur Spurensicherung beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/33010 zu melden.