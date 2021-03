  Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mannheim. Über mehrere Fälle von Einbrüchen berichtet die Polizei. Im Innenstadt-Quadrat F 5 erbeuteten Unbekannte aus einer Zwei-Zimmerwohnung mehrere Tausend Euro Bargeld. In Neckarau schlich ein Einbrecher frühmorgens durch ein Wohnhaus in der Naumannstraße. Der Unbekannte flüchtete aber, nachdem die Bewohner ihn bemerkt hatten. Rund 7000 Euro Diebstahlschaden verursachten mehrere Täter, die in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Schwetzinger Straße eingebrochen waren und dort Fahrräder, Fernseher und Toilettenpapier entwendet hatten.

