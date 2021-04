Mehrere Corona-Partys aufgelöst - Jugendliche feiern in Wanderhütte

Heidelberg/Weinheim/Mannheim. Die Polizei hat am frühen Samstagabend eine erste Bilanz des Wochenendes gezogen und einige Verstöße gegen die Corona-Verordnung vermeldet. Am Freitag haben Beamte insgesamt vier Corona-Partys in Heidelberg, Weinheim und Mannheim aufgelöst.

Laut Polizeibericht wurde bereits am Freitagnachmittag eine Feier in der Böckstraße in Mannheim beendet, an der insgesamt 26 Personen - elf Erwachsene und 15 Kinder - teilnahmen. Kurz nach 16 Uhr hatten sämtliche Gäste die Wohnung verlassen.

In einer Wanderhütte in einem Wald in Weinheim etwa feierten am späten Freitagabend zahlreiche Jugendliche eine Party, wie die Polizei mitteilte. Der Lärm war den Angaben zufolge deutlich zu hören. Als zwei Streifenwagen über die Waldwege ankamen, flüchtete ein Großteil der Jugendlichen in den Wald. Um ihre Sachen zu holen, kamen den Angaben nach später einige von ihnen wieder zur Hütte zurück.

Sechs junge Leute im Alter von 15 und 16 Jahren werden nun eine Anzeige erhalten, hieß es. Mehrere Rucksäcke und persönliche Gegenstände wurden sichergestellt. Sie könnten nun von den noch nicht bekannten Partygängern, die im Wald verschwunden blieben, beim Polizeirevier in Weinheim abgeholt werden.

Auch in Heidelberg wurde gegen 23.40 Uhr im Oberen Gaisbergweg und gegen 0.40 Uhr in der Kirchstraße so lautstark gefeiert, dass sich mehrere Anwohner beschwerten. Im ersten Fall wurden laut Polizei sieben Personen aus sechs Haushalten im Alter von 18-22 Jahren angetroffen, im zweiten Fall fünf Personen aus vier Haushalten im Alter von 15-48 Jahren.

