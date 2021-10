Mehrere Autos in Mannheimer Stadtteilen aufgebrochen

Mannheim. Bei einer Einbruchsserie sind mehrere Autos von Freitagabend bis Sonntagmorgen in der Mannheimer Oststadt und in den Stadtteilen Fahrlach und Schwetzingerstadt von Unbekannten aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, klauten der oder die Täter am Freitagabend zwischen 18 und 23.30 Uhr aus einem auf einem Parkplatz am Friedensplatz abgestellten und nicht verschlossenen VW eine beigefarbene Handtasche, einen Korb mit Kleidung sowie 300 Euro Bargeld.

Am Samstag öffneten die Unbekannten in der Zeit von 1.15 und 11.30 Uhr einen VW Golf. Dieser war in der Tullastraße abgestellt. Hierbei erbeuteten die Unbekannten einen Geldbeutel mit 20 Euro Bargeld. Am Samstagabend wurde dann zwischen 19 und 21 Uhr die Seitenscheibe eines BMWs in der Gottlieb-Daimler-Straße eingeschlagen, um eine Handtasche entwenden zu können. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

An einem weiteren VW wurde am Sonntag zwischen 0 und 3 Uhr in der Tattersallstraße das Dreiecksfenster im hinteren Bereich auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Die Täter gelangten in diesem Fall aber nicht in das Auto. Der Sachschaden liegt hier ebenfalls bei 500 Euro.

Die Polizei teilte weiter mit, dass aktuell geprüft wird, inwiefern die Taten mit den bisherigen Auto-Aufbrüchen im Bereich der Mannheimer Oststadt zusammenhängen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/174-3310 zu melden.

