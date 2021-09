Mehr Ständer für Räder an Schulen

Mit dem Fahrrad zur Schule fahren – dafür benötigt es neben geeigneten Verkehrswegen auch entsprechende Abstellmöglichkeiten in der Nähe des Schulgebäudes. Die schafft die Stadt Mannheim derzeit an fünf Mannheimer Schulen als niederschwelliges Angebot im Rahmen der Klimafolgenbekämpfung. Das teilte die Verwaltung in einer Presseinformation mit. Nachdem bereits im vergangenen Schuljahr an der Werner-von-Siemens-Schule, der Justus-von-Liebig-Schule, der Sandhofenschule sowie der Käfertalschule Fahrradständer installiert worden waren, konnte das Projekt nun fortgesetzt werden, heißt es weiter.

90 000 Euro Gesamtkosten

An fünf weiteren Schulen (Erich Kästner-Schule, Kerschensteiner-Schule, Feudenheimschule, Heinrich-Lanz-Schule, Diesterwegschule) laufen derzeit die Planungen für die Errichtung der Fahrradstellplätze durch die von der Stadt beauftragte BBS Bau- und Betriebsservice GmbH. „Dass Schüler und Schülerinnen zukünftig ihre Fahrräder sicher an der Schule abstellen können, motiviert nicht nur, mit diesem zu kommen, sondern spart gleichzeitig CO2 ein, welches beispielsweise durch den Schultransport mit dem Auto erzeugt worden wäre“, wird Bürgermeister Dirk Grunert in der Mitteilung zitiert.

Finanziert werden die Gesamtkosten von fast 90 000 Euro für die Beschaffung und Installation der Fahrradständer aus Mitteln des Klimafonds. Der vom Gemeinderat beschlossene Klimafonds stellt bis 2023 jährlich 2,5 Millionen Euro für städtische Maßnahmen bereit, die zur CO2-Reduzierung beitragen. red