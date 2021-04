Mehr Menschen schaffen Sprung in Job

Der Arbeitsmarkt in Mannheim hat sich im April stabilisiert. Nach den am Donnerstag von der Agentur für Arbeit vorgelegten Zahlen blieb die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat unverändert: 7,6 Prozent. Zwar meldeten sich mehr Menschen arbeitslos – allerdings schafften es auch mehr Menschen, wieder einen Job zu finden.

AdUnit urban-intext1

„Auch im April setzte sich die bisherige saisontypische Entwicklung fort“, teilte die Agentur für Arbeit mit. Den Anstieg bei den neuen Arbeitslosen sowie den neuen Beschäftigten wertet die Agentur als positives Anzeichen: „Dies spricht für eine höhere Dynamik am Markt, speziell die hohe Bereitschaft neues Personal in der aktuellen Situation einzustellen.“ Während die Arbeitlosenquote in Mannheim unverändert ist, sinkt die Quote leicht im Landes- und Bundestrend.

Zur Einordnung zieht die Behörde stets einen Vergleich zu den Werten der vergangenen fünf Jahre. Hier wird deutlich: Im Gegensatz zum April 2020, in dem die Zahl der Arbeitslosen extrem anstieg, haben sich die Werte wieder an die aus den Jahren vor der Corona-Pandemie eingependelt.

Die Zahl der Langzeitarbeitlosen hat erneut leicht zugenommen. Hier wirke sich allerdings der Effekt aus, dass es wegen der hohen Nachfrage nach Arbeitslosengeld im April 2020 Verzögerungen bei der Erfassung gab. Die Hochrechnungen der Leistungsbeziehenden seien deshalb tendenziell überzeichnet. lia

AdUnit urban-intext2