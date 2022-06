Mehr Geld zur Begrünung von Dächern

Das Fördergebiet wird erweitert und die maximale Fördersumme erhöht: Pünktlich zum sechsjährigen Bestehen des Förderprogramms für die Begrünung von Dach-, Fassaden und Entsiegelungsflächen haben die Stadt Mannheim und die Klimaschutzagentur Mannheim das Angebot überarbeitet. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, könnten Mannheimerinnen und Mannheimer so auch große Flächen finanziell attraktiv begrünen.

So wird der Geltungsbereich der Richtlinie für Dach- und Fassadenbegrünung auf Gebiete der Stadt Mannheim ausgeweitet, die stadtklimatisch sehr stark und stark belastet sind. Diese befänden sich nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilzentren, so die Stadt. Zudem werden Entsiegelungsmaßnahmen mit anschließender Begrünung stadtweit gefördert. Die maximale Fördersumme wird außerdem je Maßnahme auf bis zu 16 000 Euro für Dachbegrünungen, bis zu 25 000 Euro für Fassadenbegrünungen und bis zu 11 000 Euro für die Entsiegelung von Flächen mit anschließender Begrünung erhöht. Die genauen Förderbeträge können in der neuen Förderrichtlinie nachgelesen werden oder bei der Klimaschutzagentur erfragt werden, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Weiterhin förderfähig seien Planungs-, Material- und Baukosten.

Bisher 150 Projekte finanziert

„Mit der Begrünung von Fassaden und Dächern oder der Entsiegelung mit anschließender Begrünung von versiegelten Flächen verbessern Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer das Stadtklima und stärken dabei die Biodiversität“, betonte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell. Marianne Crevon von der Klimaschutzagentur Mannheim ergänzte: „Die Erweiterung des Fördergebiets und die Erhöhung der maximalen Fördersummen machen das Förderprogramm noch attraktiver. Wir können dadurch ab sofort interessantere Anreize für größere Begrünungsprojekte setzen.“

Die Stadt Mannheim fördert seit dem 1. Juli 2016 die Begrünung von Dach-, Fassaden und Entsiegelungsflächen mit dem Ziel, das Stadtklima zu verbessern und den innerstädtischen Grünanteil zu erhöhen. Seit Inkrafttreten der Förderung konnten mehr als 150 Projekte unterstützt werden.