Die aktuellen Stellenangebote auf der Internetseite der Stadt Mannheim zeigen es: Gesucht werden im Moment vor allem Ingenieurinnen und Ingenieure verschiedenster Fachrichtungen, aber auch pädagogisches Personal. Weil es auch für die Stadt Mannheim immer schwieriger wird, geeignete Fachkräfte zu finden und zu halten, will sie künftig bestimmte Stellen auch Bewerbern geben, die nicht den im Tarifvertrag geforderten formalen Abschluss für die Position vorweisen können – aber trotzdem genügend Erfahrung für die Aufgabe besitzen.

AdUnit urban-intext1

Den Anfang sollen in einem Pilotprojekt Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger machen, die unter gewissen Voraussetzungen gehaltsmäßig wie Erzieherinnen eingruppiert werden sollen. Über das Vorhaben wird der Hauptausschuss des Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag (16.30 Uhr, Stadthaus) beraten.

Um Fachkräfte wie Erzieher, Ingenieurinnen und Sozialarbeiter gewinnen und binden zu können, sei es „dringend notwendig, in diesen Bereichen die engen Grenzen der Auslegung des Tarifvertrags zu erweitern“, heißt es in der Vorlage für die Stadträte. Dazu sollen zunächst Kinderpfleger künftig wie Erzieher in die Entgeltgruppe S 8a des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst eingruppiert werden – das waren zuletzt zwischen rund 2950 Euro bis rund 3900 Euro, je nach Berufsjahren.

Voraussetzung für die Eingruppierung bei den Erzieherinnen ist unter anderem, dass die Kinderpflegerinnen mehrjährige Berufserfahrung in einer städtischen Kita haben. Kinderpfleger ist ein staatlich anerkannter Beruf, es handelt sich um pädagogische Fachkräfte, die in Kitas im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern arbeiten. Die Ausbildung hat aber nicht denselben Umfang wie die einer Erzieherin. Bislang werden sie in die Entgeltgruppe S 4 eingestuft, das sind zwischen rund 2680 Euro bis circa 3460 Euro.

AdUnit urban-intext2

„ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen werden von der Stadt Mannheim aufgrund fortlaufender Vakanzen dauerhaft gesucht und eingestellt“, erklärt eine Rathaus-Sprecherin. „Zum Teil werden Dauerausschreibungen geschaltet.“ Bei Ingenieurinnen und Ingenieuren ist es der Sprecherin zufolge so, dass die Stadt immer größerer Konkurrenz ausgesetzt ist und teilweise das Gehaltsniveau der Privatwirtschaft nicht anbieten kann. Im vergangenen Jahr konnte man bei den Ingenieuren immerhin noch eine Besetzungsquote von knapp 90 Prozent erreichen.

Von der geplanten Änderung verspricht sich die Verwaltung, die Zielgruppe für ihre Ausschreibungen zu vergrößern, wie die Rathaus-Sprecherin erläutert. Außerdem ermögliche man Mitarbeitenden, die schon bei der Stadt beschäftigt sind, „sich auch intern weiterentwickeln zu können“. Dies soll dazu dienen, beispielsweise gute Ingenieure auch halten zu können.

AdUnit urban-intext3

Ist das Pilotprojekt im Bereich Erziehung erfolgreich, kann sich die Stadt auch eine Ausdehnung auf den Bereich der Ingenieure vorstellen. Wie das dann genau umgesetzt wird – ob etwa etwas überspitzt gesagt ein Elektromeister bei entsprechenden Voraussetzungen auch die Stelle eines Elektroingenieurs bekleiden kann – muss laut Rathaus aber noch entschieden werden. „Es geht hier auch um das Thema Abschlüsse, die entscheidend sind für eine Eingruppierung, also zum Beispiel darum, dass auch FH-Absolventinnen und Absolventen entsprechende Möglichkeiten geboten werden“, erklärt die Sprecherin. Auf die Frage, warum die Stadt im Werben um Fachkräfte ihre Ingenieurstellen nicht einfach höher vergütet, verweist die Sprecherin auf die Bindung an den Tarifvertrag. Für die Eingruppierung seien die wahrzunehmenden Aufgaben entscheidend, die nach den im Tarifvertrag definierten Merkmalen bewertet würden.

AdUnit urban-intext4

Der Gesamtpersonalrat der Stadt begrüßt das Pilotprojekt, wie Vorsitzende Anja Russow-Hötting erklärt. „Wir stehen Möglichkeiten, Fachkräfte zu gewinnen und auch halten zu können sowie Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln, positiv gegenüber.“ Den Menschen sei es wichtig, nicht nur sinnhaft zu arbeiten, sondern auch bei einer Arbeitgeberin beschäftigt zu sein, die sehr gute Arbeit wertschätze.