Mehr Geld für Floristik-Mitarbeiter

Beschäftigte, die in Mannheim in Blumengeschäften und Gartencentern arbeiten, erhalten mehr Geld. Das teilte die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) nun mit. Rückwirkend zum Juli steigen die Einkommen in der Branche demnach um drei Prozent. Im Januar kommenden Jahres gebe es ein weiteres Plus von zwei Prozent.

In Mannheim beschäftigt die Floristik nach Angaben der Arbeitsagentur rund 90 Menschen. „Das Geschäft mit Blumen und Pflanzen läuft trotz der Pandemie auf Hochtouren. Jetzt bekommen die Mitarbeiter einen fairen Anteil an den ‚grünen Umsätzen’“, sagte Wolfgang Kreis, Vorsitzender der IG BAU Nordbaden, laut Mitteilung. red