Die Stadtbibliothek hat ihr digitales Angebot um den Vokabeltrainer phase6 erweitert. Nun hätten angemeldete Nutzer Zugriff auf mehr als 1000 Vokabelsammlungen zu vielen gängigen Schul- und Kursbüchern, teilte die Stadt mit. Vorrangig wende sich phase6 an Schülerinnen und Schüler, sei aber auch zur Auffrischung von Vokabelkenntnissen für Erwachsene geeignet. Angeboten würden Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch sowie Deutsch als Fremd- und als Zweitsprache. Mit dem digitalen Lernprogramm könnten Vokabeln entweder über den Browser oder über die phase6-App systematisch geübt werden. Fragen dazu beantworte die Stadtbibliothek gerne unter der Telefonnummer 0621/293 89 33 oder per Mail an stadtbibliothek.metropolbib@mannheim.de. red/sma

