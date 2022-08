Mehr Arbeitssuchende wegen des Kriegs

Jeden Monat veröffentlicht die Bundesagentur den Arbeitsmarktreport. Die Arbeitslosenquote liegt im Agenturbezirk Mannheim derzeit bei 7,5 Prozent. Das entspricht laut Agentur einem Anstieg von 0,4 Prozent. 13 204 Menschen sind in Mannheim arbeitslos. Das ist ein Plus von 621 im Vergleich zu Juli.

Den höchsten Anteil im Bestand der Arbeitslosen machen Ausländer mit 49,5 Prozent aus. Die Anzahl der Arbeitslosen in diesem Segment ist im Vergleich zum Juli um 403 auf 6530 Menschen angestiegen.

Zurückzuführen ist dieser Anstieg auch auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das betont die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, in einer Pressekonferenz am Mittwoch: „Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben zwar im August erneut stärker zugenommen als jahreszeitlich üblich. Dies liegt jedoch weiterhin an der Erfassung ukrainischer Geflüchteter.“ In Deutschland stieg die Zahl der Arbeitslosen um 77 000 auf rund 2,55 Millionen Menschen an – ein deutlicher Anstieg. Trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten sei der Arbeitsmarkt robust. Hinzukommt für die Zahlen des Reports im August auch die Sommerpause, da es wegen der Ferienzeit saisonbedingt mehr Arbeitslose gibt als in den Vormonaten.

Die Zahl der Arbeitssuchenden in Mannheim liegt im August laut Angaben der Agentur bei 22 818. Das entspricht im Vergleich zum Vormonat einem Anstieg von 486. vs