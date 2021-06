Mehr als ein Dutzend geparkte Autos beschädigt

Mannheim. Ein oder mehrere Unbekannte haben in Mannheim insgesamt 13 Autos beschädigt. Allesamt parkten nach Polizeiangaben vom Mittwoch im Anemonenweg in der Gartenstadt und in der Hessischen Straße auf dem Waldhof. Anwohner hatten am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr verdächtige Geräusche gehört und festgestellt, dass an zwei Autos die Außenspiegel abgetreten waren und der Lack mutwillig zerkratzt wurde. Im Verlauf des Einsatzes wurden elf weitere Fahrzeuge entdeckt, die der oder die Täter in gleicher Weise beschädigt hatten.

Eine Fahndung nach dem oder den Unbekannten blieb erfolglos. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 bei der Polizei.