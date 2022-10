Mehr als 700 Euro Spenden von der Lichtmeile für Mannheimer Beratungstelle Amalie

Mannheim. Mehr als 700 Euro – so viele Spenden sind bei der Lichtmeile am vergangenen Wochenende für die Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution Amalie zusammengekommen. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle in der Neckarstadt-West haben während der dreitägigen Lichtmeile insgesamt 16 verschiedene Suppen angeboten – der gesamte Erlös der Suppenküchen-Aktion fließt nun in die Arbeit der Beratungsstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Amalie berät Frauen, die in der Prostitution tätig sind oder aussteigen wollen. Insbesondere Frauen mit Wurzeln in Südosteuropa und sehr prekären Lebenssituationen nutzen das Angebot, das unter anderem psychosoziale Begleitung und medizinische Grundversorgung umfasst.