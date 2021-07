Mehr als 2000 Euro gesammelt

Bei einem virtuellen Spendenlauf für wohltätige Zwecke hat das Polizeipräsidium Mannheim mehr als 2000 Euro an Spenden gesammelt, die dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zugutekommen, teilte das Polizeipräsidium mit. Bei einer kleinen Feierstunde übergab demnach Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar am Dienstag den Erlös an die Verantwortliche des Wünschewagens, Tina Schönleber. Dabei waren auch Vertreter aller teilnehmenden Organisationen und Betriebe anwesend.

Der Spendenlauf unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ fand im Rahmen des Behördlichen Gesundheitsmanagements vom 1. März bis zum 19. Mai 2021 statt. Laut Mitteilung sammelten die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mannheim, der Wasserschutzpolizeistationen Mannheim und Heidelberg, der Polizeireiterstaffel, der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, der Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg, der Berufsfeuerwehren Mannheim und Heidelberg, der Justizvollzugsanstalt Mannheim und des Kooperationspartners Rhein-Neckar-Verkehr GmbH insgesamt 43 735 Kilometer. red