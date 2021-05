Mehr als 20 illegale Rennen seit Jahresanfang

Das Polizeipräsidium Mannheim hat in den ersten Monaten dieses Jahres mehr als zwanzig illegale Autorennen registriert. Das teilte die Behörde am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.

Allein in diesem Jahr hat es demnach auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim drei Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit illegalen Autorennen gegeben. So sei es beispielsweise im März in den S-Quadraten zum Zusammenstoß eines Mercedes-Benz mit einem BMW gekommen.

„Auf unseren Straßen akzeptieren wir keine rücksichtslosen Raser“, erklärte Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar der Mitteilung zufolge. „Wer sich und andere gefährdet, wird konsequent zur Anzeige gebracht“, kündigte er an.

Die Polizei nutze alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen. Sie beschlagnahme Führerscheine und auch Fahrzeuge. „Bei einem verbotenen Rennen ist das Kraftfahrzeug zwangsläufig immer das Tatmittel und unterliegt somit den Beschlagnahmemöglichkeiten des Strafgesetzbuches“, erklärte Kollmar weiter. Allein in diesem Jahr habe die Mannheimer Polizei vier hochmotorisierte Fahrzeuge sowie ein Motorrad beschlagnahmt.

Das Strafmaß bei illegalen Autorennen reicht von einer Geldstrafe über eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bis hin zu einer Freiheitsstrafe von fünf oder sogar zehn Jahren, wenn Menschen schwer verletzt werden oder sogar zu Tode kommen. Wer aufgrund eines Rennens verurteilt werde, „dem wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen“, betonte die Polizei weiter.

Auch Aufruf ein Verstoß

Zudem teilten die Ordnungshüter mit, dass nicht nur die Teilnahme an einem Rennen verboten sei. Auch wer zu einer Verkehrsgefährdung aufrufe, verstoße gegen die Regeln – selbst wenn er nicht am Rennen teilnehme.

„Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wird im Rausch der Geschwindigkeit einfach in Kauf genommen“, kritisierte der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim, Alexander Ulmer. „Ein eindringliches verkehrserzieherisches Gespräch reicht da nicht aus.“ Darum kündigte er an: „Wir werden den Kontrolldruck beibehalten und appellieren an jeden: Melden Sie ein verbotenes Rennen der Polizei!“

