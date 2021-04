Der Mannheimer Mediziner Professor Michael C. Knorz (Bild) ist auf einem Fachkongress in Dortmund mit dem Hoya-Wissenschaftspreis ausgezeichnet worden. Er wird von der DGII – der Deutschsprachigen Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation, interventionale und refraktive Chirurgie – verliehen.

AdUnit urban-intext1

Zur Begründung für die Ehrung hieß es, Knorz habe als einer der Pioniere die LASIK in Deutschland eingeführt – ein spezielles Laserverfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. So gründete er 1993 das nach eigenen Angaben erste deutsche LASIK-Zentrum an der Universitäts-Augenklinik in Mannheim. 1999 ging daraus das FreeVis LASIK Zentrum der Uniklinik hervor, Knorz ist dort ärztlicher Leiter.

Der Mannheimer Mediziner gelte national wie international als anerkannter Experte auf dem Gebiet der refraktiven Laser- und Linsenchirurgie. Er sei seit über 30 Jahren „maßgeblich“ an Einführungen innovativer Operationsverfahren zur Korrektur der Fehlsichtigkeit beteiligt und habe insgesamt mehr als 200 wissenschaftliche Publikationen und Buchbeiträge in seinem Fachgebiet verfasst. red (Bild:FreeVis Lasik)