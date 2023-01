Medienmittwoch für Ü-50 jährige in Mannheim

Mannheim Innenstadt. Ein Seniorenmedien-Mentor gestaltet heute, Mittwoch, 4. Januar, das Ü-50-Spezial der Reihe Medienmittwoch der Stadtbibliothek. Bei der Veranstaltung in der Zentralbibliothek des Stadthauses N 1 geht es – wie gewohnt jeweils von 17 bis 18.30 Uhr – darum, wie man mit dem Smartphone richtig fotografiert. An den folgenden Mittwoch-Terminen im Januar stehen die Nutzung der digitalen Zweigstelle metropolbib.de (11. Januar), die Nutzung der „Bib der Dinge“ (18. Januar) und um das Thema Podcast (25. Januar). Anmeldungen werden unter Telefon 0621/2 93 89 33 oder per Email unter stadtbibliothek.zentralbibliothe@mannheim.de erbeten.

