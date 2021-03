Mannheim. Das digitale Angebot der Stadtbibliothek Mannheim ist vielfältig: Tageszeitungen auf dem PC, Lektüre auf dem E-Book-Reader sowie Hörbücher auf dem Smartphone bietet die Stadtbibliothek mit der Metropolbib. Im Pressreader befinden sich rund 5000 aktuelle elektronische Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen.

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können Leser zusätzlich auf verschiedene elektronische Datenbanken kostenlos zugreifen: Brockhaus bietet online Zugriff auf alle Artikel der Enzyklopädie sowie des Jugendlexikons und Kindlers Literatur Lexikon und die Munzinger-Datenbanken runden das Angebot ab.

Am Medienmittwoch am Mittwoch, 31. März, stellt das Team der Stadtbibliothek das Angebot ab 16 Uhr vor und erklärt die Nutzung. Wie immer sind Fragen rund um das Thema möglich.

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet digital statt, eine Anmeldung vorab per E-Mail n die Adresse stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/ 293 8933 erforderlich.

Weitere Informationen unter www.mannheim.de.

