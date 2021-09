„Masterplan Mobilität 2035“: Stadt Mannheim beschließt Eckpunkte und Ziele für Verkehrswende

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat für Eckpunkte und Ziele für eine Neuausrichtung des Verkehrs beschlossen. Das knapp 30 Seiten starke Papier für den „Masterplan Mobilität 2035“, mit dem die Stadt eine Grundlage für nachhaltige Mobilität schaffen will, umfasst nach Angaben der Verwaltung fünf Zielfelder: Allgemeines, Umweltqualitäten, Stadtraumqualitäten, Erreichbarkeit sowie Wirtschafts-und Güterverkehr. Ihnen wurden insgesamt 19 Einzelziele zugeordnet. „Mit dem Beschluss der Eckpunkte und Ziele des Masterplans Mobilität 2035 gehen wir nun weiter in Richtung emissionsarme Mobilität in Mannheim“, erklärte der für die Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Mit dem Masterplan, für den eine Erarbeitungszeit von drei Jahren vorgesehen sei, will sich die Stadt der Herausforderung des Verkehrs in der Zukunft stellen. Dabei werden Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes, des demographischen Wandels und einer intensiven Stadtentwicklung berücksichtigt. Bis 2035 will die Stadt mit den beschlossenen Eckpunkten eine möglichst emissionsfreie Mobilität erreichen. Zudem steht eine Verbesserung der Luftqualität und Reduzierung des Verkehrslärms genauso im Fokus wie ein attraktiv gestalteter öffentlicher Raum für Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher und Besucherinnen. Mannheim soll dabei jederzeit optimal angebunden sein. Auch soll der Wirtschaftsverkehr gestärkt werden, ohne Anwohnerinnen und Anwohner dabei zu beeinträchtigen.

Der Beschluss war durch eine enge Abstimmung mit Akteuren eines projektbegleitenden Runden Tischs und der Öffentlichkeit geprägt, hieß es in der Mitteilung der Verwaltung. Die Stadt hatte dafür eine Info-Veranstaltung, fünf Stadtteilforen und eine parallel laufende Onlinebeteiligung organisiert. „Die breite Beteiligung beim bisherigen Prozess zeigt, dass dies ein gemeinschaftliches Projekt verschiedener Gruppen in Mannheim ist. Zukunftsorientierte Mobilität können wir nur durch einen breiten Konsens in der Stadtgesellschaft erreichen“, betonte Bürgermeister Eisenhauer abschließend.

Weitere Infos unter: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/masterplan.

