Mannheim. Aufheulende Fahrzeugmotoren und laute Musik aus dem Inneren: im Stadtteil Lindenhof treffen sich vermehrt sogenannte Autoposer. Die Polizei geht nun mit Kontrollen gegen die Lärmbelästigung um die Rheinterrassen herum vor.

Wie das Polizeipräsidium am Donnerstagabend mitteilte, haben Einsatzkräfte bereits am Mittwoch im Bereich des Rheinufers verstärkte polizeiliche Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen durchgeführt.

Ab 17 Uhr wurde demnach an den Rheinterrassen ein stetig ansteigender Zustrom von Fahrzeugen festgestellt. In der Spitze war der Andrang so groß, dass die Zufahrt zum Parkplatz der Rheinterrassen für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste. Im Rahmen der Präsenz- und stationären Kontrollmaßnahmen kontrollierten die eingesetzten Kräfte insgesamt 63 Fahrzeuge und 130 Personen. Sie stellten dabei sechs Verstöße gegen die Corona-Verordnung und drei Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

"Wir werden verhindern, dass die Anzahl an Ruhestörungswilligen weiter zunimmt und sich eine regelrechte Partyszene im Bereich der Rheinterrassen etabliert", erklärte Polizeipräsident Andreas Steger.

Am Donnerstag ist ein gemeinsames Treffen des Sicherheitsdezernent Christian Specht mit Polizeipräsident Andreas Stenger und betroffenen Anwohnern vor Ort geplant, um gemeinsam über konkrete Maßnahmen zur Eindämmung und Verhinderung dieser Störungen zu sprechen.