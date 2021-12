Massive Regelverstöße: Betreiber muss Corona-Testzentren in Mannheim vorerst schließen

Mannheim. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat einem Betreiber von Corona-Testzentren vorerst die Betriebserlaubnis entzogen. Grund dafür waren sowohl Hygienemängel als auch Defizite in den Testabläufen, teilte die Stadt am Freitag mit. Die festgestellten Regeverstöße in den Teststellen seien „massiv“ gewesen. Nun bleiben die Testzentren des Betreibers zumindest bis zur Klärung der Vorwürfe vorerst geschlossen . Die entsprechenden Verfügungen seien am Donnerstagnachmittag zugestellt worden. An kurzfristigen Lösungen, wie etwa einer Ersatzbeauftragung für die betroffenen Teststellen des Anbieters, werde seitens des Gesundheitsamts gearbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ordnungsamt hatte in den vergangenen Tagen im Auftrag des Gesundheitsamts aufgrund von Beschwerden von Bürgern und Bürgerinnen über mangelhafte Testdurchführungen mehrere Testzentren in Mannheim kontrolliert, wobei auch die des betroffenen Betreibers genauer unter die Lupe genommen wurden. Dabei gingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in zivil vor. Die Stadt kündigte an, die Kontrollen der Teststellen fortzusetzen und bei Bedarf konsequent zu reagieren.

Gleichzeitig informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt in dieser Woche 23 neue Testzentren genehmigt habe. Weitere eingegangene Anträge auf Genehmigung neuer Testzentren werden sorgfältig geprüft.