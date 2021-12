Maßgeschneiderte Therapien gegen den Krebs

Covid ist in aller Munde und allen Medien. Andere bedrohliche Erkrankungen sind eher aus dem Blick geraten: beispielsweise bösartige Tumore. Dabei stellt Krebs die zweithäufigste Todesursache dar. Mit einer Impfung wie bei Corona dürfte zeitnah nicht zu rechnen sein - aber dafür öffnen genetisch maßgeschneiderte Therapieansätze neue Türen. Darauf hat sich an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), unterstützt von der Hector-Stiftung, die Biochemikerin und Medizinerin Sonja Loges spezialisiert - mit dem Schwerpunkt Lungenkarzinom. Außerdem untersucht sie mit ihrer Arbeitsgruppe, ob und warum bestimmte Therapien bei Männern und Frauen unterschiedlich anschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war die Erkenntnis von der Einzigartigkeit eines Fingerabdrucks, die das Aufklären von Verbrechen revolutionierte. Vieles spricht dafür, dass der genetische Fingerabdruck ähnlich spektakulär die personalisierte Onkologie voranbringt. Denn dieser liefert von einem Tumor Erbinformationen, „die so individuell wie der Patient oder die Patientin selbst sind“, erläutert Sonja Loges. Bekanntlich lässt sich der klassische Fingerabdruck unkompliziert mit einem Stempelkissen erstellen. Beim genetischen „Bruder“ ist dies deutlich schwieriger: Hochdurchsatz-Sequenzierung nennt sich jenes molekularbiologische Analyseverfahren, das mehrere DNA-Abschnitte in einem Durchgang durchforstet. Als Alternative zur klassischen Entnahme einer Gewebeprobe, die bei ungünstiger Lokalisation des Krebsherdes nur schwer oder mit Risiko durchgeführt werden kann, dient die „Flüssigbiopsie“: Ein paar Tropfen Blut genügen, um zirkulierende Tumorzellen wie auch deren biologische Eigenschaften nachzuweisen. Diese innovative und vor allem nicht-invasive „Liquid Biopsy“ (so der Fachausdruck) hat Michael Neumaier an der UMM als Chef des Instituts für Klinische Chemie mitentwickelt.

Die „eigentliche Detektivarbeit“, betont Sonja Loges, besteht darin, auszutüfteln, ob eine entdeckte Mutation überhaupt mit dem Krebs zu tun hat - und wenn ja, ob es dazu schon irgendwelche Erkenntnisse oder gar dokumentierte Fallserien über die Effektivität spezieller Medikamente gibt. Soviel gilt wissenschaftlich als unstrittig: Krebs ist nicht gleich Krebs - selbst wenn er das gleiche Organ befällt. „Die personalisierte Medizin will herauszufinden, welche Therapie genetisch passt und deshalb bestmöglich wirkt“, erklärt die Onkologin, die sich seit Jahren auch mit Immunantworten auf bösartige Entartungen beschäftigt. Für Sonja Loges lautet die spannende Frage: Was sind die Gründe, wenn körpereigene „Polizisten“ Tumorzellen nur abgeschwächt oder gar nicht bekämpfen. Beispielsweise versucht die Onkologin jene Mechanismen nachzuvollziehen, die es Krebszellen solider Geschwulste, wie vom Brustkarzinom, ermöglichen, trotz massiver „Chemo“ zu überdauern - indem sie sich gewissermaßen als „Schläfer“ im Knochenmark zurückziehen und das Blutbildungszentrum als Schutznische nutzen.

Dass Krebstherapien individuell anschlagen, gilt schon lange als Erfahrungstatsache. Zu den neueren Erkenntnissen gehört, dass die biologische Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen eine größere Rolle als angenommen spielt. Aber noch immer dominieren Studien, die sich an dem Durchschnittsmann orientieren. Deshalb betreibt Sonja Loges ganz bewusst geschlechtssensible Forschung. Beispielsweise will sie mit ihrer Arbeitsgruppe ergründen, ob bei fortgeschrittenem, nicht mehr operierbarem Lungenkrebs Frauen weniger von medikamentöser Immuntherapie profitieren als Männer: „Dass es tatsächlich Unterschiede gibt, haben im Labor entwickelte Modellsysteme gezeigt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es waren übrigens Herzinfarkte, bei denen zuerst auffiel, dass Symptome bei Männern und Frauen unterschiedlich auftreten können. Aktuell wird bei Corona-Infizierten diskutiert, dass sich das weibliche Hormon Östrogen positiv im Sinne einer niedrigen Viruslast auszuwirken vermag. Die Datenlage ist allerdings dünn - nicht von ungefähr, wie die Universität Bielefeld unlängst beklagte: Sie hat zu SARS-CoV-2- und Covid-19 um die 4500 klinische Studien ausgewertet und festgestellt, dass nur bei vier Prozent aller Arbeiten gezielt Geschlechtsunterschiede in die Analysen einbezogen worden sind. Sonja Loges ist überzeugt, dass sich dies grundlegend wandeln wird.