  Maskottchen Fred Fuchs wirbt für „Klasse Kids“

Die Corona-Pandemie bestimmt zurzeit unsere Leben – regionale und lokale Informationen rund um das Thema sowie viele spannende Artikel darüber hinaus bietet nur die Tageszeitung. Um junge Leserinnen und Leser an die Zeitung heranzuführen, bietet der „Mannheimer Morgen“ die Aktion „Klasse Kids“ an. Seit Jahren unterstützen wir damit Lehrkräfte an Grundschulen darin, die Leselust von Schülerinnen und Schülern zu steigern. Ab Mittwoch, 10. März, liefern wir zwei Wochen lang den „Mannheimer Morgen“ zu den Kindern. Das Technoseum, Cineplex, Morgenpost und Xmedias unterstützen das Projekt. Das Unterrichtsmaterial ist auch für Homeschooling geeignet. Alle Teilnehmer erhalten Lesediplome und können sich auf Wunsch auch mit einer Redakteurin oder einem Redakteur per LiveChat austauschen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 29. Januar. / se