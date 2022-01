Maskenverweigerer verletzt zwei Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Nach einem Verstoß gegen die Maskenpflicht in einem Zug soll ein Mann am Mannheimer Hauptbahnhof am Dienstagabend zwei Beamte der Bundespolizei tätlich angegriffen und verletzt haben. Zunächst hatte der 49-Jährige wegen der Nichtbeachtung der Hygieneregeln seitens eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn einen Fahrtausschluss für den ICE ausgesprochen bekommen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Bei der darauffolgenden Kontrolle habe der Beschuldigte Widerstand geleistet.

Zunächst hatten die Beamten nach Angaben der Behörde den Mann mehrmals aufgefordert, den Zug zu verlassen. Der Aufforderung sei der 49-Jährige auch nicht nach Androhung von Zwangsmaßnahmen nachgekommen. Mit einfacher körperlicher Gewalt brachten die Einsatzkräfte den Mann aus dem Zug, hieß es weiter. Dabei soll sich der Beschuldigte so sehr gewehrt haben, dass sich ein Beamter leicht am Arm verletzt haben soll.

Auf dem Bahnsteig habe der Mann gegen Beamten getreten und mit der Faust nach ihnen geschlagen. Hierbei soll sich ein weiterer Beamter leicht am Finger verletzt haben. Auf dem weiteren Weg zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof habe der 49-Jährige die Einsatzkräfte weiter beleidigt und bedroht.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung, berichtete die Bundespolizei weiter. Zudem werde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geprüft.

