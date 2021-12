Maskenverweigerer schlägt zu

Ein Maskenverweigerer hat am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Schwetzingerstadt randaliert und einen Mitarbeiter mit einem Faustschlag verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der 38 Jahre alte Mann gegen 15 Uhr lediglich mit einem Schal als Mund-Nasen-Bedeckung in dem Laden in der Seckenheimer Straße auf. Der Aufforderung eines Mitarbeiters, während des Einkaufs eine geeignete Maske zu tragen, kam er nicht nach, so dass er des Marktes verwiesen wurde. In der Folge soll der 38-Jährige seine Einkäufe auf den Boden geworfen und dem Mitarbeiter beim Rausgehen einen Faustschlag gegen die Brust versetzt und ihn dabei verletzt haben. Die Polizei leitete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung ein. pol/SH

