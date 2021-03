Seit Dienstag müssen Mannheimer Grundschulkinder Maske tragen – auch im Unterricht. Das bestimmte die Stadt in ihrer neuesten Allgemeinverfügung. Damit geht die Stadt einen Schritt weiter, als viele Schulen und Eltern zuvor wohl vermutetet hatten. Im Vorfeld rechneten viele nur mit einer Maskenpflicht für Begegnungsflächen außerhalb des Klassenzimmers.

Die Stadt schreibt in der Allgemeinverfügung von Montag, dass das Alter der Infizierten sinke, wie sich auch in Mannheim beobachten lasse. Das Ausbruchsgeschehen in Kindertagesstätten und Schulen erhöhe sich und treffe neben dem Personal in höherem Maße als zuvor Kinder. Angesichts der weiteren Schulöffnung diese Woche empfahl die Stadt Masken an Grundschulen bereits Ende letzter Woche. Nun wurden sie zur Pflicht. Der entscheidende Punkt, ob die Maskenpflicht auch den Unterricht selbst betreffe, sorgte zunächst für Verwirrung. Am späten Montagabend kam schließlich die Bestätigung.

Aufruhr bei Betroffenen

„Bitte Maske tragen“ heißt es künftig in Mannheims Grundschulen nicht nur in öffentlichen Bereichen. Die Stadt hat verfügt, dass Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht getragen werden müssen. © dpa

Über den genauen Wortlaut der Maskenpflicht seien die Schulen am Dienstagmorgen informiert worden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die entsprechende Mail hatte Humboldt-Rektor Andreas Baudisch gegen Viertel vor neun Uhr in seinem Postfach, erzählt er. Wie die Frühstückspause unter den Umständen zu organisieren sei, musste spontan geklärt werden. Kinder, die keine Masken bei sich hatten, konnten über den Schulvorrat versorgt werden, so der Rektor.

Über die Internetseite der Stadt war die Allgemeinverfügung bereits am Vorabend verfügbar. Sie verbreitete sich über den Schulnachrichtendienst sdui auch an die Eltern – und sorgte dort teils für Unmut.

„Ich finde die Verfügung für die Kinder absolut unverhältnismäßig“, meint eine Mutter, die anonym bleiben möchte. Der Alleingang Mannheims sei ärgerlich, da das Land sich nach Abwägung bereits gegen die Maskenpflicht entschieden habe. Luisa Walter, Mutter eines Erstklässlers, findet es lebensfremd, Kinder im Grundschulalter den ganzen Schultag und anschließend im Hort Maske tragen zu lassen. Walter will sich wehren: Am Dienstag versendete sie zwei Schreiben: ihre Klage an das Verwaltungsgericht Karlsruhe und einen Widerspruch an die Stadt. Darin verweist sie auf die Ablehnung des Landeskultusministeriums zu einer Maskenpflicht an Grundschulen, aber auch auf Studien zu den medizinischen Auswirkungen bei längerem Tragen, wonach etwa der CO2-Gehalt im Blut erhöht sei. Daneben seien das Schreiben und Lesen beeinträchtigt ohne sichtbare Lippenbewegung, aber auch das Spielen und das soziale Miteinander. Selbst Erwachsene müssten ihre Maske an ihrem Arbeitsplatz nicht durchgängig tragen, sondern könnten sie im Sitzen abnehmen. Dazu seien Grundschulleitungen verunsichert, wie die Maßnahme umzusetzen sei, beispielsweise wo die Kinder während der Schulzeit Nahrung zu sich nehmen dürften.

Meinungen gehen auseinander

Die Schulen äußerten sich am Dienstag unterschiedlich zur Maskenpflicht. Angela Speicher, Leiterin der Johannes-Kepler-Schule, sieht in der Maskenpflicht den Versuch, die Schulen offenzuhalten angesichts der steigenden Inzidenzzahlen. Es sei ein „weiterer Baustein“, mit dem die Schulen hoffentlich bis Ostern aufbleiben könnten.

Auch Rektor Andreas Baudisch von der Humboldt-Grundschule begrüßt die Maßnahme. Im Vordergrund stehe, dass die Kinder weiter zur Schule gehen könnten. Christine Spiegel-Dumont, Leiterin der Bertha-Hirsch-Schule, äußerte sich kritischer. Sie sieht offene Fragen, insbesondere für die Umsetzung an Ganztagsschulen. Die Kinder müssten von acht Uhr bis teils 17 Uhr fast durchgängig Maske tragen. Auch mit dem Mensabetrieb lasse sich die Regel schwer vereinbaren.

Für Missverständnisse, unter anderem bei Eltern, hat offensichtlich eine Ausnahmeregelung der Maskenpflicht gesorgt – nämlich zur Hofpause. So ging nicht eindeutig hervor, ob nur Lehr- und Betreuungspersonal oder auch Kinder die Maske absetzen dürfen. Eine Sprecherin klärte auf Anfrage auf: Für Kinder gelte dasselbe, damit sie gerade in der Pause die Masken abnehmen könnten. Vorausgesetzt sei, dass der entsprechende Abstand eingehalten werde. Obendrein tauchte am Dienstag in einem Online-Artikel des Privatsenders ntv eine falsche Meldung auf: Mannheim werde alle Schulen schließen. Bildungsdezernent Dirk Gruner dementierte nachmittags im Gemeinderat. Die Meldung entbehre jeglicher Grundlage.