Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus will die Stadtverwaltung eine Maskenpflicht an Grundschulen durchsetzen und und fordert die Landesregierung auf, statt voller Präsenz bis Ostern einen Wechselunterricht anzuordnen. Dies teilte Ralf Walther von der Stabsstelle Presse und Kommunikation der Stadt am Freitagabend mit.

AdUnit urban-intext1

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag erneut über der für neue Schließungen maßgeblichen 100er Grenze. Nach den Daten des Landesgesundheitsamts lag sie bei 101,7. Nach den von der Stadt Mannheim bereitgestellten Zahlen betrug die Inzidenz 101,1. Der Wert gibt die Anzahl von Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen an.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Stadt Mannheim angesichts der weiteren Öffnung der Grundschule ab Montag das Maskentragen auch für Schülerinnen und Schüler, insbesondere auf Begegnungsflächen wie Schulhof, Fluren, Toiletten und bei den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten wie Ganztagsbetreuung oder verlässliche Grundschule.

Ab Dienstag soll Maske-Tragen dann per Allgemeinverfügung verpflichtend eingeführt werden. Bei dem im Verlauf der letzte 20 Tage ansteigenden Infektionsgeschehen sei keine Trendwende erkennbar, obwohl die Nachverfolgung von Fällen mit erheblichem Aufwand betrieben worden sei.

Infizierte immer jünger

AdUnit urban-intext2

Einzelne Ausbruchshäufungen konnte das Gesundheitsamt auf diese Weise allerdings erfolgreich eindämmen. Dabei sei festgestellt worden, dass das Alter der Infizierten sinke. Das Ausbruchsgeschehen in Kindertagesstätten und Schulen erhöhe sich und treffe neben den Lehrkräften und Erzieherinnen in höherem Maße als zuvor die Kinder. Zudem schlügen sich „unterschiedliche Wohnsituationen in stärkerem Maße im Infektionsgeschehen nieder als zuvor.“ Hinzu komme, dass sich der Aufbau sogenannter Cluster, als Häufungen von Corona-Fällen, beschleunige. Ursache dafür sei die höhere Ansteckungsgefahr, die von dem mutierten (veränderten) Virus ausgehe.

Zudem sei die aufgrund der Mutationen des Virus und der begonnenen Öffnungen notwendige höhere Achtsamkeit bei den Menschen „nicht feststellbar“. Im Gegenteil führten die Öffnungen und Öffnungsdiskussionen zu einer geringeren Einhaltung der Regeln. Derzeit sind in Mannheim insgesamt 664 Infektionen mit Virusvarianten erfasst. Seit dem 6. März sind laut Walther 80 neue Fälle von Mutationen gemeldet worden. Darüber hinaus seien 174 Fälle von Mutationen als Ergebnisse von rückwirkend ausgeführten Mutationsdiagnostiken nachgemeldet worden.

AdUnit urban-intext3

Insgesamt sei in 242 Fällen die britische Virusvariante B.1.1.7. nachgewiesen worden, die infektiöser ist und eine höhere Reproduktionszahl aufweist. Bei den anderen Mutationen sind weitergehende Untersuchungen in Arbeit. Der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, Peter Schäfer, appellierte deswegen an die Bürger: „Die Dynamik des Infektionsgeschehens muss verlangsamt werden, um nicht innerhalb kurzer Zeit die Erfolge des einschränkenden Lockdowns der letzten drei Monate wieder zu verspielen.“ Auswirkungen der steigenden Infektionszahlen zeigten sich auch bei den wieder ansteigenden Zahlen der stationär behandlungsbedürftigen Patienten. Die jetzt gebotene Verlangsamung des Infektionsgeschehens könne einen Zeitgewinn zur Steigerung der Impfrate bringen, so Schäfer.

Zahl der Geimpften steigt

AdUnit urban-intext4

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, wurden seit Beginn der Impfungen mehr als 35 000 Mannheimer gegen das Virus immunisiert. In der Zeit vom 27. Dezember bis Freitag, 16 Uhr, wurden von mobilen Impfteams und im Zentrum in der Maimarkthalle insgesamt 54 711 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich bei 35 080 Impfungen um Erstimpfungen und bei 19 631 um Zweitimpfungen. Die Kapazitäten des Impfzentrums werden entsprechend der wachsenden Zahl der Impfberechtigten und dem zur Verfügung stehenden weiter Vakzin hochgefahren.

Oberbürgermeister Peter Kurz begrüßte, dass auch private Testzentren in die vom Bund zugesagten kostenfreien Schnelltests für alle Bürger einbezogen werden. „Dies ist die einzig sinnvolle Lösung und ermöglicht uns die Konzentration auf die notwendigen gezielten Testungen und regelmäßigen kontrollierten Selbsttests in Schulen und anderen Einrichtungen.“