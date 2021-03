Mannheim. Die Junge Union (JU) Mannheim verlangt wegen der Maskenaffäre den Rückzug des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. „Wir distanzieren uns von Nikolas Löbel und fordern den sofortigen Rücktritt von allen politischen Ämtern“, schreibt die CDU-Nachwuchsorganisation am späten Samstagabend auf ihrer Facebook-Seite. „Die schamlose Ausnutzung einer Zwangslage im Gesundheitssystem ist einem politischen Mandatsträger unwürdig und muss persönliche Konsequenzen in Form eines sofortigen Rücktritts zur Folge haben“, heißt es in der Stellungnahme. Die JU werde Löbel zudem bei nächster Gelegenheit den Ehrenvorsitz aberkennen. Der 34 Jahre alte Löbel war von 2011 bis 2017 Landesvorsitzender der baden-württembergischen JU. Nach seinem Einzug in den Bundestag 2017 kandidierte er nicht mehr für dieses Amt. Löbel ist zudem Vorsitzender des CDU Kreisverbandes und Mitglied im Mannheimer Gemeinderat.

Der Mannheimer CDU-Abgeordnete Löbel hatte am Freitag eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken bestätigt. Löbels Firma hat demnach Provisionen von rund 250 000 Euro kassiert, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte. Löbel räumte Fehler ein und zog sich aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags zurück. Aus der Union werden nun aber Forderungen laut, Löbel müsse auch seine Kandidatur für den nächsten Bundestag so schnell wie möglich zurückzuziehen. An diesem Sonntag will die Mannheimer CDU über die Zukunft Löbels beraten.