Masern jetzt stärker im Fokus

Als am 1. März 2020 die Masern-Impfpflicht Gesetz wurde, übte die Lehrer-Gewerkschaft GEW Kritik. Weil die Schulen das zu kontrollieren hätten, bedeute das „eine Menge zusätzliche Arbeit“, monierte die damalige GEW-Vorsitzende Doro Moritz. Und dann kam Corona. Dass das Masernthema dabei fast in Vergessenheit geriet, ist nicht verwunderlich. Denn die Pandemie brachte gleich ein Vielfaches an zusätzlicher Arbeit für Schulleitungen und Lehrkräfte: zahllose Hygieneregeln beachten, Abstände und Einbahnstraßenregelungen schaffen und einhalten, Masken besorgen und vor allem – testen, testen, testen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch sonst segelte die Masern-Impfpflicht nahezu im Windschatten des tückischen Virus, das nach wie vor die Welt in Atem hält. Dennoch bleibt die Krankheit, die zu den ansteckendsten beim Menschen zählt und zu schweren Komplikationen bis hin zum Tod führen kann, ein Thema. Oder wird es jetzt zunehmend. Denn zum einen sind vor kurzem Eltern mit ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Impfpflicht gescheitert. Zum anderen ist zum 31. Juli die Übergangsfrist ausgelaufen, die der Gesetzgeber eingeräumt hat. Das schlägt jetzt, zum Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahrs, voll durch.

270 Personen ohne Impfschutz

Die Übergangsfrist für die Masern-Impflicht ist ausgelaufen.

Ab sofort müssen nicht nur neue Kita-Kinder oder neu einzuschulende Schülerinnen und Schüler einen Impfnachweis erbringen, sondern auch die, die bereits an Schulen und Kitas waren. Das gilt gleichermaßen für das Personal. Auf Nachfrage erklärt das Mannheimer Gesundheitsamt, ihm seien seit März 2020 „insgesamt knapp 270 Personen“ gemeldet worden, „für die kein ausreichender Masern-Impfnachweis vorgelegt wurde“. Der Großteil davon: Schülerinnen und Schüler, daneben 14 Kita-Kinder und acht Beschäftigte aus dem Kita-Bereich.

Künftig müssen Kita-Kinder ohne Impfschutz abgewiesen werden, den Eltern von Schülerinnen und Schülern drohen Bußgelder. Das gab es in Mannheim bisher nicht, so die Stadt. Und bevor solche Maßnahmen eingeleitet würden, werde man eine Impfberatung anbieten. bhr