Marokkanischer Jubel in Mannheim

Mannheim. Mit dem Schlusspfiff ist der Jubel grenzenlos: Rund 20 marokkanisch-stämmige Frauen und Männer liegen sich in den Armen und feiern begeistert den 2:1 Sieg ihres Teams gegen Kanada bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Als Gruppenerster würde Marokko im Achtelfinale am Dienstag (16 Uhr) auf Deutschland treffen,sofern es die DFB-Elf auch dorthin schafft. Während der Partie haben die Feiernden in Mannheim mit einer Trommel, Fahnen und einer Nachbildung des WM-Pokals in einem Restaurant in Q6/Q7 für kräftig Stimmung gesorgt. Der Inhaber ist libanesischer Herkunft. Organisiert hat das Public Viewing hier Fouzia Hammoud vom Mannheimer Migrationsbeirat. Sie stammt selbst aus Marokko und ist Vorsitzende des Vereins Arabisches Haus in Mannheim. In der Quadratestadt sind aktuell 353 Menschen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft gemeldet. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Deutschen mit marokkanischen Wurzeln.

