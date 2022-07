Markthaus feiert

Ob ausrangierte Kleidung, gut erhaltene Möbelstücke oder das einst geliebte Teeservice – das Markthaus in Mannheim hat Secondhand-Fans vieles zu bieten, und das seit inzwischen 25 Jahren. Dieses Jubiläum begeht das Inklusionsunternehmen mit einem Familien-Sommerfest.

Am Samstag, 16. Juli, erwartet die Besucher auf dem Parkplatz des Markthaus Neckarau in der Floßwörthstraße 3 bis 9 von 11 bis 15 Uhr ein buntes Programm. Vom Kinderschminken über eine Hüpfburg und Live-Musik bis hin zu Markthaus-Jubiläums-Angeboten ist viel geboten. Für Verpflegung ist ebenso gesorgt.

Das Markthaus Mannheim öffnete 1997 als bundesweit größtes Öko- und Secondhandkaufhaus in der Wattstraße seine Tore, bevor es 2001 an den heutigen Standort in der Floßwörthstraße wechselte. Im Jahr 2002 wurde es als Inklusionsbetrieb anerkannt und seither gefördert. red