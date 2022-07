Marchivum sichert Nachlass von Pionier der Luftbildfotografie

Mit 47 Jahren machte er selbst den Pilotenschein, hob bis ins hohe Alter mit einer seiner beiden in Neuostheim stehenden Maschinen ab: Ottheinrich Hauck, 2015 im Alter von 87 Jahren gestorben, war ein Pionier der Luftbildfotografie. Jetzt unterstützt die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg mit über 90 000 Euro das Marchivum, dass sein Fotonachlass erhalten, aufbereitet und nutzbar gemacht werden kann – denn er erhält zahlreiche ungewöhnliche Aufnahmen der Region.

„Schrägluftaufnahmen waren Haucks Markenzeichen“, erläutert Michael Jendrek, der Verantwortliche für die Bildbestände des Marchivum. „Sie dokumentieren die Siedlungs-, Natur-, Industrie- und Architekturlandschaft Süddeutschlands in einer einzigartigen Dichte und über lange Zeiträume hinweg“, freut er sich über die Förderung durch die Stiftung Kulturgut. Die Witwe des Fotografen, Waltraud Hauck, hatte im Dezember 2021 den Nachlass an das Marchivum gegeben. Dank der Stiftung, die eine Förderung über zunächst drei Jahre bewilligte, könne man nun „dieses Stück visuellen Erbes zügig erschließen und dauerhaft erhalten,“ so Jendrek.

Die Neckarufer-Bebauung Nord von oben gesehen. © Ottheinrich hauck/Marchivum

Geboren wurde Ottheinrich Hauck am 19. April 1928 in Hassloch. Schon als Achtjähriger half er in der Dunkelkammer des großväterlichen Fotogeschäfts mit, hieß es mal bei einem runden Geburtstag. Die Ausbildung zum Fotografen absolvierte er bei der BASF, im dortigen – wie das damals hieß – Lichtbildbetrieb, ehe ihn 1944, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, noch die Einberufung als Luftwaffenhelfer erreichte. Nach dem Krieg kehrte er zur BASF zurück, betrieb dann 1951 bis 1955 ein Fotostudio im elterlichen Geschäft in Hassloch.

Über 120 000 Aufnahmen

Mit dem Meisterbrief als Fotograf in der Tasche und zahlreichen Zusatzausbildungen eröffnete er 1955 das „Foto-Hauck Werbestudio“ in Mannheim. Als erster Fotograf im südwestdeutschen Raum erwarb er eine Lizenz für Luftbildfotografie – die brauchte man seinerzeit noch, denn zum Schutz militärischer Anlagen waren Luftaufnahmen behördlich streng reglementiert und mussten einzeln freigegeben werden. Anfangs ließ er sich fliegen, später flog er selbst. Zu Haucks Kunden zählten zunächst Ansichtskartenverlage, es folgten Industrie, Behörden und Firmen. Er produzierte auch viele Kalender. Über Jahrzehnte hinweg entstand ein über 120 000 Aufnahmen umfassendes Archiv aus Luftbildern von Städten, Großbaustellen, Werkanlagen und Infrastruktur in Süddeutschland und darüber hinaus.

Seit Anfang der 1980er Jahre verfügte Hauck über ein eigenes Flugzeug mit fest verbauter Kamera, mit dem auch Senkrechtaufnahmen möglich waren. Ein weiterer Arbeitsbereich waren die terrestrische Industrie- und Werbefotografie sowie Filmproduktionen. Unterstützt von seiner Ehefrau Waltraud sowie seinem langjährigen Mitarbeiter Manfred Schreiner arbeitete Hauck noch bis ins hohe Alter – die jüngsten Luftbilder stammen aus dem Jahr 2008.