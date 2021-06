Marchivum: Onlinevortrag über Akten der Kurfürstenzeitt

Mannheim. Sie bezeichnen es als „kostbaren Neuzugang“: Das Marchivum verfügt nun über die Protokolle der Kurfürstlichen Deutschen Gesellschaft. Wilhelm Kreutz, Professor am Historischen Institut der Universität Mannheim, wird in einem Onlinevortrag, der ab dem Nachmittag des 9. Juni für eine Woche auf der Internetseite marchivum.de abrufbar ist, die Bedeutung der Schriftstücke erläutern. Die Mitglieder der 1775 gegründeten Kurfürstlichen Deutschen Gesellschaft verfolgten zwei Ziele: Zum einen wollten sie der, wie es damals hieß, sprachlichen „Verlotterung“ der Pfalz entgegenwirken, zum anderen zur Unterstützung des Nationaltheaters das deutschsprachige Drama fördern. Die Protokolle der Jahre 1782 bis 1792 geben nicht nur einen detaillierten Einblick in die Aktivitäten der Gesellschaft, sondern spiegeln auch die Konflikte zwischen Deutscher Gesellschaft und Nationaltheater wieder, obgleich beiden Institutionen Wolfgang Heribert von Dalberg vorstand. Zugleich erfährt man viel über den Aufenthalt Friedrich Schillers in Mannheim.

