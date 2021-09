Marchivum: Historikerin spricht über Rolle lesbischer Mütter

Mannheim. Das Marchivum lädt zu einem Vortrag der Historikerin Kirsten Plötz mit anschließender Diskussion ein. Das Thema der Veranstaltung, die am Mittwoch, 1. September, um 18 Uhr beginnt, lautet: „Ein Kind gehört zur Mutter – außer sie ist lesbisch“. Die promovierte Historikerin Plötz erarbeitete die bundesweit erste Studie zum Sorgerechtsentzug lesbischer Mütter. Anhand von Quellen wie Interviews, Flugblättern und Gerichtsurteilen belegt sie, dass bundesdeutsche Gerichte Müttern, die in einer Beziehung mit einer anderen Frau lebten, die Kinder entzogen. Diese Diskriminierung setzte sich bis in die 1990er Jahre fort. Sie hinterließ auch Spuren bei Müttern und Kindern in der Region.

Vor Ort oder als Livestream

Die Veranstaltung wird moderiert von Karen Nolte von der Universität Heidelberg. Die Professorin leitet dort unter anderem das Projekt: „Lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er-1970er)“. Kooperationspartner sind die LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim und die Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar, Plus. Der Eintritt ist frei. Das Marchivum bittet bei Teilnahme vor Ort um Voranmeldung unter marchivum@mannheim.de oder Telefon 0621/293-7027. Die Veranstaltung ist auch als (Live-) Stream auf www.marchivum.de zu sehen.