Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz einer der Top-Finalisten für den „World-Mayor-Preis 2021“

Die Stiftung City Mayors Foundation, ein internationaler Think Tank für städtische Angelegenheiten, organisiert das World Mayor Projekt und vergibt seit 2004 – zu Beginn jährlich – und mittlerweile alle zwei Jahre den "World-Mayor-Preis". Dabei wurden immer wieder auch die großen Themen unserer Zeit und deren Bewältigung durch die Bürgermeister aufgegriffen: Die Flüchtlingskrise (2016), die Unterrepräsentation von Frauen in der Kommunalverwaltung (2018) und 2021 die Städte während und nach der Corona-Pandemie.



Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die für den Preis in Frage kommen, werden nicht von einer Jury ausgewählt, sondern von Menschen aus Städten auf der ganzen Welt nominiert und unterstützt. Die Stiftung nimmt die Bewertung der Nominierungen und Stimmen vor. Die Regeln ermöglichen es so auch Bürgermeister aus kleineren Städten und sogar Dörfern, mit denen aus großen Metropolen zu konkurrieren, denn bei der Auswertung wird mehr Wert auf die Kraft und die Überzeugungen der Aussagen gelegt, als auf die Anzahl der Stimmen.



Weitere Informationen auf der World-Mayor-Homepage