Der Lebenslauf von Christiane Fuchs hat schon was von großer Modewelt: Diplom als Haute-Couture-Designerin in Paris, Stipendium am Design-College in London, berufliche Stationen in Leipzig und Hamburg. Und doch ist die 52-jährige Stadträtin und Vorsitzende der Mannheimer Liste (ML) auch sehr heimatverbunden. Noch heute hat sie enge Verbindungen nach Neustadt an der Weinstraße, wo sie herkommt.

