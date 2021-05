Mannheims Grüne wollen 2023 mit eigener OB-Kanidat*in antreten

Mannheim. Mannheims Grüne wollen 2023 mit einer eigenen Kandidat*in den Oberbürgermeister-Wahlkampf ziehen. Dies kündigten die drei Vorstandsmitglieder Sophia Dittes, Nils Born (jeweils Sprecher) und Robert Hofmann (Kreisschatzmeister) am Samstag bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Partei an. Alle drei wurden ohne Gegenkandidaten mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Nach den Erfolgen bei zurückliegenden Wahlen strebt der Kreisverband bei der Bundestagswahl im September mit Melis Sekmen das Direktmandat für Mannheim an. Mit dem Zweitkandidaten Patrick Haermeyer habe man zudem eine gute Chance, zwei Mannheimer Abgeordnete in den künftigen Bundestag zu entstenden. Bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung, die online durchgeführt wird, sprachen sich die alten und neuen Vorstandsmitglieder für eine eigene grüne Kandidatur bei der Oberbürgermeisterwahl 2023 aus. Schatzmeister Robert Hofmann hat in der Finanzplanung des Kreisverbands, der zurzeit 475 Mitglieder hat, für den OB-Wahlkampf bereits Geldbeträge eingeplant. Zuletzt hatten die Grünen den amtierenden SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz unterstützt.

AdUnit urban-intext1