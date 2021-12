Mannheimerin verliert mehr als 5.000 Euro bei Trickbetrug über WhatsApp

Mannheim. Eine 61 Jahre alte Mannheimerin ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die Geschädigte verlor bei der Tat über den Messenger-Dienst WhatsApp mehr als 5.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau hatte am Montagvormittag eine Nachricht auf ihr Handy erhalten, in der ihre vermeintliche Tochter um Geld bat, da sie beim Hauskauf in Zahlungsschwierigkeiten geraten sei. Das Gespräch habe sich bis in den Abend hingezogen. Die 61-Jährige habe sich dabei zu mehreren Überweisungen überreden lassen, berichtete die Polizei weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schließlich war die Geschädigte dann doch über das Verhalten ihrer angeblichen Tochter verwundert. Sie rief ihre leibliche Tochter unter ihrer regulären Rufnummer an, erkannte so den Betrug und konnte weitere Teilzahlungen stoppen. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm im Anschluss die Ermittlungen auf.