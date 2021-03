Das schöne Wetter auf Teneriffa genießen, dabei vielleicht die große Liebe finden – und mit etwas Glück noch 50.000 Euro gewinnen. Klingt nicht nur in Zeiten der Pandemie traumhaft. Genau diese Chance hat jetzt Livia aus Mannheim. Die Brünette nimmt nämlich an der TV-Datingshow „Love Island“ teil. Seit rund zwei Wochen befindet sich die 27-Jährige bereits auf der Kanareninsel in Quarantäne. Jeden Abend, außer am Samstag, gibt es eine Zusammenfassung von dem, was am jeweiligen Tag auf der Insel passiert ist.

In Kürze wird die Studentin der Politikwissenschaften und Philosophie zum ersten Mal ihre Mitkandidaten kennenlernen. „Ich kann vor Aufregung nicht mehr schlafen“, gesteht sie und lacht. „Ich freue mich am meisten auf die Leute.“ Denn die sympathische Seckenheimerin liebt es, andere Menschen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.

Seit zwei Wochen auf der Kanareninsel in Quarantäne: Kandidatin Livia. © RTLZwei

Sie hofft auch, dass sie bei dem Format ihren Seelenverwandten trifft. „Ich war in einer fünfeinhalbjährigen Beziehung, die sehr unglücklich verlaufen ist“, erzählt Livia. „Danach hatte ich auch kein Glück mit Männern. Deshalb dachte ich mir, ich versuche mein Glück bei Love Island.“ Die anderen Staffeln hat sie mitverfolgt und weiß ungefähr, was auf sie zukommt. „Es wird aber natürlich ganz anders sein, wenn ich selbst dran bin“, sagt die 27-Jährige.

Konkrete Vorstellung

Wie ihr Prince Charming sein muss, davon hat Livia eine konkrete Vorstellung. „Der Charakter entscheidet letztendlich, aber er muss mir auch vom Aussehen gefallen. Mein Typ Mann ist dunkelhaarig, hat braune oder grüne Augen. Er muss aber nicht super trainiert sein, sondern normal gebaut“, sagt sie. Ihr Traumtyp dürfe Tätowierungen haben, es sei aber kein Muss. Aber: „Er sollte größer als ich sein“, sagt die knapp 1,70 Meter große Singlefrau. Der Mann, der das Herz von Livia erobern will, muss auf jeden Fall Humor haben. „Er muss mich zum Lachen bringen.“

Im Dezember hat die Seckenheimerin erfahren, dass sie bei der Frühlingsstaffel von „Love Island“ dabei ist. „Ich war total überfordert und habe gar nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich auch teilnehme“, erinnert sie sich. „Weil es eine Entscheidung aus dem Bauch heraus war.“ Dennoch ist sie glücklich über die Chance. Gleichzeitig sei sie auch nervös gewesen.

Die Reaktionen von ihrem Umfeld machten ihr Mut. Ihre engsten Freundinnen seien sprachlos gewesen, berichtet sie. „Aber im Positiven. Sie finden, dass ich supermutig bin, weil sie es sich nicht getraut hätten.“ Abends werden sie vorm Bildschirm sitzen und verfolgen, wie es Livia auf der Insel ergeht. Ihr Vater und ihr Bruder seien nicht so begeistert gewesen, als sie von ihrer Teilnahme erfahren haben, gesteht sie und fügt hinzu: „Aber das sind auch Männer. Meine Mama ist dafür mein größter Fan.“ Dennoch stehe ihre Familie hinter ihr“, betont Livia.

Vor der Kamera zu stehen ist für die Fitnesstrainerin, die auch modelt, nichts Neues. „Einmal pro Woche habe ich ein Shooting“, erzählt sie. „Für mich ist es schon Routine.“ Zudem hat sie im Alter von 18 Jahren bei der Vox-Sendung „Auf und Davon“, bei der es um die Topmodel of the World-Wahl ging, schon TV-Luft geschnuppert. „Wir wurden mit der Kamera nach Ägypten begleitet“, sagt Livia. Nach der Quarantäne, die jeder getrennt von den anderen Teilnehmern verbringt, ziehen alle elf Kandidaten gemeinsam in die Villa, die für das Siegerpaar im besten Fall für drei Wochen zum Zuhause wird. Da kommen sich die Singles dann richtig nah. „Wir schlafen alle in einem Schlafzimmer“, verrät Livia. Das Gefühl sei ein bisschen wie bei einer großen Klassenfahrt, verrät sie und lacht.