Mannheim. Melis Sekmen ist von den baden-württembergischen Grünen auf Listenplatz 17 für die Bundestagswahl gesetzt worden. Sie begrüßte das auf Anfrage als „sehr gute Platzierung“ und als klares Bekenntnis des Landesverbandes zu Mannheim.

Das gute Abschneiden gebe ihr Rückenwind für ihren Wahlkampf mit dem klaren Ziel, am 26. September das erste Direktmandat für die Grünen bei einer Bundestagswahl in dieser Stadt zu holen, so Sekmen. Bisher war das stets der CDU oder der SPD gelungen. Vor vier Jahren landete Christdemokrat Nikolas Löbel knapp vor dem Sozialdemokraten Stefan Rebmann.

Melis Sekmen am Wochenende auf dem Landesparteitag in Heilbronn. © Grüne

Sollte Sekmen das angestrebte Direktmandat verpassen, könnte sie es nun über die Landesliste nach Berlin schaffen. Ob Platz 17 dafür genügt, ist offen. Aktuell sitzen nur 13 Grüne aus Baden-Württemberg im Bundestag. Neben dem Ergebnis hängen die Chancen der Mannheimerin über den Listenplatz auch davon ab, wie viele und welche Direktmandate ihre Partei in anderen Kommunen holt.

Beim Landesparteitag in Heilbronn setzte sich die Fraktionschefin im Gemeinderat bei einer Kampfabstimmung gegen Viktoria Kruse aus Göppingen durch, die - anders als Sekmen - Mitglied im Landesvorstand ist. Für die Mannheimerin votierten rund 70 Prozent, für ihre Kontrahentin nur etwa 30.

Auch Sophia Dittes und Nils Born, die an der Spitze des Kreisverbandes stehen, freuen sich über Sekmens Erfolg. „Sie hat die Delegierten mit einer sehr starken Rede überzeugt und wird Mannheim auf diesem relativ sicheren Platz würdig in Berlin vertreten“, teilten die beiden in einer Stellungnahme mit. Nun kämpften Kreisverband und Kandidatin im Wahlkampf zusammen nicht nur um das Direktmandat, sondern auch für konsequenten Klimaschutz und eine soziale Transformation der Wirtschaft.